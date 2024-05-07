جامعة الملك فيصل ضمن أفضل الجامعات العالمية في 5 مجالات علمية

من جانبه، أكد المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي والهوية المؤسسية المكلف الدكتور أحمد الصفران، سعي الإدارة لتجويد البيانات وتطوير الإستراتيجيات للتعزيز من مكانة الجامعة العالمية والمحلية في هذه التصنيفات، مشيراً إلى أن جامعة الملك فيصل شهدت مؤخراً تحسناً ملحوظاً ومتميزاً في العديد من التصنيفات العالمية لتكون من بين أفضل 301-350 جامعة عالمياً في العلوم الصيدلانية وفقاً لهذا التصنيف.