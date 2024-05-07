جامعة الملك فيصل ضمن أفضل الجامعات العالمية في 5 مجالات علمية

صُنفت جامعة الملك فيصل لعام 2024م، ضمن أفضل الجامعات العالمية في (5) مجالات علمية، حسب تصنيف QS العالمي للمجالات العلمية، شملت؛ الهندسة الكيميائية، والطب، والكيمياء، والصيدلة، وعلوم الحاسب، مقارنة بالعام الماضي الذي صُنفت فيه الجامعة في مجال علمي واحد فقط وهو الطب.
وأعرب رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، عن سعادته واعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد مكانة جامعة الملك فيصل المرموقة بين نظيراتها في العالم، شاكراً مل الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز الملفت.
من جانبه، أكد المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي والهوية المؤسسية المكلف الدكتور أحمد الصفران، سعي الإدارة لتجويد البيانات وتطوير الإستراتيجيات للتعزيز من مكانة الجامعة العالمية والمحلية في هذه التصنيفات، مشيراً إلى أن جامعة الملك فيصل شهدت مؤخراً تحسناً ملحوظاً ومتميزاً في العديد من التصنيفات العالمية لتكون من بين أفضل 301-350 جامعة عالمياً في العلوم الصيدلانية وفقاً لهذا التصنيف.
وأوضح الدكتور الصفران، أن ترتيب جامعة الملك فيصل في تصنيف QS 2024 للمجالات العلمية صنفت في الصيدلة بين (301-350)، والهندسة الكيميائية بين (401-430)، والكيمياء بين (501-550)، والطب بين (601-650)، وفي علوم الحاسب الآلي بين (651-700).