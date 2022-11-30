متى تدخل "المربعانية"؟ وما أبرز سماتها؟.. هنا إجابة "المسند"

وأضاف في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، المربعانية وإن كان الإنسان قد وضع لها تاريخاً محدّداً لدخولها وخروجها، فإن الطبيعة الجوية لا تخضع لتقويم الإنسان وتقديره، فقد تتقدّم أو تتأخّر من عامٍ لآخر، ومع ذلك أنا مع وضع تاريخ للمواسم؛ كالوسم والمربعانية والشبط وغيرها من أجل الاستئناس بها، لا من أجل أن نختلف عليها.