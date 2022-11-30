متى تدخل "المربعانية"؟ وما أبرز سماتها؟.. هنا إجابة "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن المؤقتين لا يستطيعون تحديد وقت دخول المربعانية أو خروجها في تاريخ معين لا تتقدّم عنه ولا تتأخّر كشروق الشمس وبداية الشهر مثلاً.
وأوضح المسند أن المربعانية عبارة عن خصائص جوية مميزة ببرودتها النهارية والمسائية وديم أمطارها وتشكّل الندى فجراً، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر، فمتى ما وجدت هذه الخصائص فإن المربعانية قد دخلت.
وأضاف في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، المربعانية وإن كان الإنسان قد وضع لها تاريخاً محدّداً لدخولها وخروجها، فإن الطبيعة الجوية لا تخضع لتقويم الإنسان وتقديره، فقد تتقدّم أو تتأخّر من عامٍ لآخر، ومع ذلك أنا مع وضع تاريخ للمواسم؛ كالوسم والمربعانية والشبط وغيرها من أجل الاستئناس بها، لا من أجل أن نختلف عليها.
وأكمل، المربعانية متى ما توافرت خصائصها فقد دخلت، وهي وإن سُميت بذلك لأن عدد أيامها 40 يوماً، لكن في بعض السنوات قد تقل عن ذلك بكثير، أو تزيد حسب الظروف الجوية في ذلك الوقت.