"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح نشطة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقلية وحزم الجلاميد وعرعر وطريف، وتستمر حتى الـ 08.00 من صباح الاثنين. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على طريف حتى الـ12.00 من ظهر الاثنين. وتشهد المنطقة أيضًا أمطارًا رعدية، تشمل العويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الـ18.00 من مساء الاثنين.