رئاسة الحرمين تناقش التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع غير الربحي بالحرم

وتناولت الحلقة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع غير الربحي بالمسجد الحرام وساحاته، وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجه الرئاسة مع جهات القطاع، كما تم استعراض العديد من الفرص والإسهامات التي من الممكن أن يسهم القطاع في تنفيذها بالمسجد الحرام وساحاته، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتعزيز التواصل مع جهات القطاع غير الربحي ومختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام، وتنسيقًا للعمل المشترك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي.