"حفيدة أحد أشهر خبازي المدينة" تُعيد إحياء مهنة جدها وتفتتح مخبزًا بالمنزل التراثي

أعادت "عبير المصري" حفيدة أحد أشهر خبازي المدينة المنورة في الخمسينيات الميلادية، إحياء مهنته بافتتاح مخبز في المنزل التراثي الذي يفوق عمره 80 عامًا بطابع يعكس تراث المدينة.