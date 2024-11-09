محليات
"حفيدة أحد أشهر خبازي المدينة" تُعيد إحياء مهنة جدها وتفتتح مخبزًا بالمنزل التراثي
حب الخبز استمر مع "عبير المصري" كهواية قبل أن يتحول إلى العمل كأسرة منتجة
أعادت "عبير المصري" حفيدة أحد أشهر خبازي المدينة المنورة في الخمسينيات الميلادية، إحياء مهنته بافتتاح مخبز في المنزل التراثي الذي يفوق عمره 80 عامًا بطابع يعكس تراث المدينة.
وقالت "المصري": إن جدها كان مشهورًا بخبز "الفتوت" في المدينة وقبل وفاته منَع أبناءه من مزاولة المهنة لأنها متعبة.
وأضافت أن حب الخبز استمر فيها كهواية، إلى أن تطور للعمل كأسرة منتجة وأصبحت مشهورة بالمعمول في المدينة وجدة وينبع.
ولفتت "المصري" إلى أنها أحبت إحياء مهنة جدها، في المنزل الذي سُجّل أثريًّا بهيئة التراث.
واستعادت في حديثها لـ"الإخبارية" ذكريات رائحة الخبز في المنزل، وكيف تعاونت مع هيئة تطوير المدينة لتحويل الفكرة إلى واقع.