لماذا سُميت قبائل العفر في إفريقيا بهذا الاسم ؟.. الزعاق يجيب

وتابع، البعض يسمي سكان هذه المنطقة الدناكل نسبة إلى مملكة دنكل، وأصولهم ترجع إلى العرب الذين نزحوا من اليمن قبل 4 آلاف سنة، وأول مَن أسلم بشكل جماعي، وأول مَن دخل في الإسلام في إفريقيا هم قبائل العفر، وكانوا يدينون بالوثنية، وأول هجرة للمسلمين بعد اضطهادهم كانت إلى الحبشة (موطن العفر).