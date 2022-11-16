الجوف.. القبض على 4 أشخاص مارسوا التسوّل بشكل مباشر

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، حيث ضبطت في منطقة الجوف 4 أشخاص مارسوا التسوّل بشكلٍ مباشر.
وفي التفاصيل، تم رصد وضبط مواطن لقيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات، وبطريقةٍ مماثلة، تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية الأردنية يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشر من مرتادي المحال التجارية.
وفي مشهدٍ آخر، وفق حساب الأمن العام على تويتر، تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة قام بالتسوّل بطريقةٍ غير مباشرة من قائدي المركبات.
وتمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من مرتادي المحال التجارية.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.