8 مناطق في مرمى الهطولات والبرد.. "طقس الثلاثاء" كما يراه "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يتوقع اليوم الثلاثاء، أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً- أنه لا يستبعد ان تكون الأمطار غزيرة على جنوب الطائف وشمال شرق مكة المكرّمة وما بين مرتفعات عسير وجازان.
وأضاف: "تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من منطقتَي المدينة النبوية وتبوك، إلى أجزاء متفرقة من اليمن، وتسبق برياح نشطة ومغبرة - والله أعلم".