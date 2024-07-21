49 و14 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 49 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 48 ْمئوية في الدمام والصمان، و47 درجة في الخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن والتنهات والدهناء، فيما سجّلت في كل من: الرياض وبريدة والمجمعة وشرورة 46 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 19 درجة، والباحة 20، وطريف 22 درجة، والقريات 23، والطائف 24.
وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم.. في حين تكون الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).