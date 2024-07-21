49 و14 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم.. في حين تكون الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير.