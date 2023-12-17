محليات

ضبْط مخالف رعى 33 متناً من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الأمير محمد بن سلمان بتبوك

عقوبة مخالفة رعي الإبل تصل إلى 500 ريال لكل متن و200 ريال لكل رأس من الأغنام
ضبْط مخالف رعى 33 متناً من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الأمير محمد بن سلمان بتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيماً من الجنسية السودانية مخالفاً لنظامَي البيئة والإقامة والعمل؛ لارتكابه مخالفة رعي (33) متناً من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

وأكّدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وأوضحت أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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