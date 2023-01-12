رابطة العالم الإسلامي تثمّن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة

ونوّه بقرار السماح لأي بعثة حج من أي مكان بالتعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، بالإضافة إلى خفض كلفة التأمين للمعتمرين بنسبة 63%، وخفض كلفة التأمين للحجاج بنسبة 73%، إلى جانب أحقية أي قادم إلى المملكة بتأشيرةٍ في زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أحقية أي زائر للمملكة في أداء العمرة في أي وقت.