"الأرصاد" تخصُّ ضيوف الرحمن بمجموعة من النصائح والإرشادات لضمان سلامتهم

وشدّد المركز على ضرورة الحرص على تجنُّب أشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة بين الساعة 12 و3 ظهراً، وتجنب أشعة الشمس المباشرة بشكلٍ عام، وفي حال حدوث رياحٍ قوية أو أمطارٍ أو ظواهر جوية حادّة فيُنصح بالبقاء في مكان الإقامة.