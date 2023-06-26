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"الأرصاد" تخصُّ ضيوف الرحمن بمجموعة من النصائح والإرشادات لضمان سلامتهم

أبرزها تجنُّب أشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة ومتابعة معلومات الطقس
"الأرصاد" تخصُّ ضيوف الرحمن بمجموعة من النصائح والإرشادات لضمان سلامتهم

نصح المركز الوطني للأرصاد، ضيوف الرحمن، باتباع مجموعة من الإرشادات لضمان حجٍ آمن وميسّر.

وشدّد المركز على ضرورة الحرص على تجنُّب أشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة بين الساعة 12 و3 ظهراً، وتجنب أشعة الشمس المباشرة بشكلٍ عام، وفي حال حدوث رياحٍ قوية أو أمطارٍ أو ظواهر جوية حادّة فيُنصح بالبقاء في مكان الإقامة.

ولفت المركز في إنفوجراف توعوي نشره اليوم، إلى ضرورة الحرص على متابعة معلومات الطقس خلال التنقل لأداء النُسك، واتباع إرشادات الجهات المختصّة في حالة الظواهر الجوية، والتواصل المستمر مع الجهات المختصّة على الرقم 911.

الأرصاد
ضيوف الرحمن

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