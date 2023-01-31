ضبط متجر عطور بتبوك أوهم المستهلكين بجائزة 3 سيارات.. ولم يقدم إلا واحدة

وقالت وزارة التجارة: تعود تفاصيل القضية إلى قيام الفرق الرقابية بالوزارة بجولات تفتيش على المراكز والأسواق للتحقق من نظامية أعمالها وضبط مخالفات أنظمة حماية المستهلك، حيث رصدت مخالفة المتجر الذي أعلن عن مسابقة للسحب على ثلاث سيارات في بداية العرض، ثم أخفى سيارتين وأبقى على واحدة فقط كجائزة، وهو ما يعد غشًا وتضليلاً للمستهلك.