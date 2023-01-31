ضبط متجر عطور بتبوك أوهم المستهلكين بجائزة 3 سيارات.. ولم يقدم إلا واحدة

ضبطت وزارة التجارة أحد المتاجر في مدينة تبوك أقام معرضًا مختصًا في تجارة العطور، وقدّم من خلاله عروضًا وهمية ومضللة للمستهلكين.
وقالت وزارة التجارة: تعود تفاصيل القضية إلى قيام الفرق الرقابية بالوزارة بجولات تفتيش على المراكز والأسواق للتحقق من نظامية أعمالها وضبط مخالفات أنظمة حماية المستهلك، حيث رصدت مخالفة المتجر الذي أعلن عن مسابقة للسحب على ثلاث سيارات في بداية العرض، ثم أخفى سيارتين وأبقى على واحدة فقط كجائزة، وهو ما يعد غشًا وتضليلاً للمستهلك.
وأضافت الوزارة: وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، يعد عرض أو تسويق منتج بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة للمستهلك مخالفة تستوجب فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا.