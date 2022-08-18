الأحساء.. إنهاء معاناة مريضة من ورم في الغدة الجار درقية

وفي سياق متصل، بلغ عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى 1543 عملية؛ وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 25030 مراجعًا، وبلغ عدد المنومين 3635 مريضًا، كما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 39497 مراجعًا وذلك خلال الفترة نفسها.