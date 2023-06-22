هدفه المواطن... "المؤتمر الصحافي الحكومي" ترجمة لسياسة المكاشفة ومشاركة فاعلة

يقوم المؤتمر الصحافي الحكومي على قاعدة الشفافية والوضوح لوضع الجميع في قلب المستجدات، فهو يستهدف المواطن منذُ بداية انعقاده الأول في نوفمبر 2020، فاستضاف المسؤولين بحضور وسائل الإعلام، إيماناً من القيادة بأهمية دور الوزير أو المسؤول في تبيان ما يخص حقيبته الوزارية ومشاريعه، ومناقشة آخر القضايا الراهنة، يلعب فيه الصحافيون دوراً مهماً في إيصال المعلومة، فمهّد المؤتمر لوسائل الإعلام طريق المعلومة الموثوقة من لسان المسؤول مباشرة، دون الارتهان للأراجيف المضللة.
لحظة تشريع أبواب المؤتمر، لم تعد الأعمال الحكومية اليومية سراً تطبخ وتدرس في الغرف المغلقة أو تُقرر على الطاولة المستديرة، ولا يعد تسييرها عملاً روتينياً ينتهي بتأديته ومغادرة المكتب، ولا يعمل الوزير أو رئيس الجهة بعيداً عن أعين الناس وصوت الشارع، لأن القيادة تؤمن بأهمية إشراك المواطن وتعتبره حجر الزاوية في التنمية والتقدم، لذلك حظي المؤتمر بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد فأصبح منصة حكومية موثوقة لاستقاء الأخبار والوصول لأدق المعلومات خاصة ما يتعلق بآخر منجزات رؤية 2030 في الملف الاقتصادي أو الميدان الرياضي أو حراك المملكة الدولي والمحلي.
وفتح المؤتمر كل الأوراق وناقش الملفات الساخنة بحضرة الإعلام، ترجمة واقعية لسياسة الباب المفتوح التي تأسست عليها هذه البلاد المباركة، وترسيخاً لمبادئ المكاشفة العلنية المباشرة التي تنادي بها القيادة دائماً، فتحرّكت الجهات الحكومية بهذا الاتجاه الإعلامي، فتلحظ التفاعل مع ما ينشر في مواقع التواصل توضيحاً وتحقيقاً وتبياناً يقطع الطريق على تجار الشائعات، حتى بيانات مكافحة الفساد وآخر المعارك ضد الانتفاع الوظيفي تنشر بشكل دوري.
وقد اهتمت المملكة بضيوف الرحمن ووقفت على خدمتهم فهي الراعية للحرمين ورسالتها السلام وخدمة زوار المسجدين الشريفين، فجاء وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة ضيفاً على المؤتمر اليوم تزامناً مع قرب موسم حج هذا العام والمملكة تستعد لاستقبال حجاج بيته بجيوش بشرية طبية وإسعافية وأمنية.
وتحدث "الربيعة" عن آخر الاستعدادات والتطورات في المشاعر المقدسة وما عملت عليه الوزارة من خطط على صعيد حملات الحج أو جهود رقمنة خدمات الحج والعمرة وتطويع التقنيات الجديدة للوصول لأدق النتائج المرضية، والاستفادة من التجارب في تفويج الحجيج وسهولة تنقلاتهم في المملكة تملك خبرة واسعة في إدارة الحشود.