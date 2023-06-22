هدفه المواطن... "المؤتمر الصحافي الحكومي" ترجمة لسياسة المكاشفة ومشاركة فاعلة

لحظة تشريع أبواب المؤتمر، لم تعد الأعمال الحكومية اليومية سراً تطبخ وتدرس في الغرف المغلقة أو تُقرر على الطاولة المستديرة، ولا يعد تسييرها عملاً روتينياً ينتهي بتأديته ومغادرة المكتب، ولا يعمل الوزير أو رئيس الجهة بعيداً عن أعين الناس وصوت الشارع، لأن القيادة تؤمن بأهمية إشراك المواطن وتعتبره حجر الزاوية في التنمية والتقدم، لذلك حظي المؤتمر بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد فأصبح منصة حكومية موثوقة لاستقاء الأخبار والوصول لأدق المعلومات خاصة ما يتعلق بآخر منجزات رؤية 2030 في الملف الاقتصادي أو الميدان الرياضي أو حراك المملكة الدولي والمحلي.