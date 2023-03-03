المرأة السعودية تثبت نفسَها.. "أبرار" تنافس 199 فارسًا وفارسةً في بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة

جدير بالذكر أن المرأة السعودية تثبت يومًا بعد يوم أنها على قدر من المسؤولية لتحقيق دورها في رؤية 2030، بعد أن دعمت القيادةُ المرأةَ في شتى المجالات، فنراها اليوم في أعلى المناصب.