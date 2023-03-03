المرأة السعودية تثبت نفسَها.. "أبرار" تنافس 199 فارسًا وفارسةً في بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة

تخوض الفارسة السعودية أبرار عبدالقادر، غدًا، منافسة مع 199 فارسًا وفارسةً من 40 دولة، خلال النسخة الرابعة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023، وتعدُّ "أبرار" السعوديةَ الوحيدةَ التي تشارك في هذه النسخة.
وتستضيف البطولةَ الهيئةُ الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
يأتي ذلك تأكيدًا على التزام كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023 بتمكين المرأة؛ حيث وصلت نسبة الإناث المشارِكات في البرنامج التدريبي إلى 30%.
وتحمل "أبرار" بكالوريوس أدب إنجليزي وترجمته، وشهادات مهنية في إدارة المشاريع وإدارة المخاطر، كما بدأت رياضة الخيل في عام 2012 في البحرين.
جدير بالذكر أن المرأة السعودية تثبت يومًا بعد يوم أنها على قدر من المسؤولية لتحقيق دورها في رؤية 2030، بعد أن دعمت القيادةُ المرأةَ في شتى المجالات، فنراها اليوم في أعلى المناصب.