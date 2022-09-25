"هيئة الترفيه" تختتم فعاليات اليوم الوطني الـ92 بتبوك

كما حرصت الهيئة على تكامل روح هوية اليوم الوطني مع الأنشطة التجارية في مواقع المهرجان؛ من خلال الأكشاك التي تم تصميمها بأسلوب هندسي متناسق مع ألوان الهوية ومظاهر الاحتفالات، سواء أكشاك بيع طعام من الطبخ الحي والأكلات الشعبية وعربات البيع المتنقلة، أو منافذ بيع منتجات الإكسسوارات والملابس ذات الطابع السعودي بتصاميم الهوية الوطنية، حتى منتجات الحِرَف اليدوية التراثية.