إثنينية الحوار تستعرض جهود المملكة في الأعمال الإغاثية والتنموية

وأضافت: قدّم البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن "207" مشروعات ومبادرات تنموية بقيمة إجمالية "829،073،978$" وبنحو عدد 15 مليون مستفيد في 14 محافظة يمنية؛ خدمةً للأشقاء اليمنيين في سبعة قطاعاتٍ أساسية هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.