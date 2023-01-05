"الدفاع المدني" يُحذر من هطول أمطار على منطقة مكة اليوم وغدًا

وقال: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على: العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه، رنيه"، اليوم وغدًا.