"الدفاع المدني" يُحذر من هطول أمطار على منطقة مكة اليوم وغدًا

حذر "الدفاع المدني" من هطول أمطار قد تصل إلى غزيرة على 16 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، بدءًا من مساء اليوم الخميس، وحتى غدٍ الجمعة.
وقال: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على: العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه، رنيه"، اليوم وغدًا.
كما دعا "الدفاع المدني" إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.