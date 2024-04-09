"بيئة فرح".. "أمانة الرياض" تكمل استعداداتها اللوجستية وخططها الميدانية لعيد الفطر

يُشار إلى أن الأمانة جهّزت عددًا من مصليات العيد، بتنظيفها، وفرشها، ومتابعة سلامة الشوارع المحيطة بها، ووضع خطة للطوارئ في حال استمرار الحالة المطرية المتوقعة على مدينة الرياض، كما أنهت متابعة اكتمال مواقع فعاليّات العيد، من الحدائق، والمواقع في مختلف أنحاء المدينة، عبر إعادة رصف التالف من الأرصفة، وتهيئة الشوارع المحيطة بالحدائق، وتوفير الآليات والمعدات لحالة الطوارئ.