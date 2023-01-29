32 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت الصمان أقل درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.