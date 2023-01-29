32 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت الصمان أقل درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وجدة والقنفذة 32 درجة مئوية، وجازان وينبع 31 درجة، والوجه 30 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الصمان في أدنى القائمة بـ6 درجات مئوية، تليها أبها والباحة والتنهات وطريف والمجمعة والدهناء 7 مئوية، وكل من الرياض وحفر الباطن والقريات والخرج 8 درجات مئوية.
وسجّلت الباحة وجازان ونجران وبريدة وطريف والطائف وبيشة أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.