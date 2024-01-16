"الأرصاد": يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والقصيم والرياض والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل الخليج العربي ومرتفعات: جازان، عسير، الباحة.