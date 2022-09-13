"الخيَّال": السعودية مستمرة في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقيم النبيلة

أكد عبدالعزيز بن عبدالله الخيَّال، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، اليوم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن حكومة السعودية مستمرة في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقيم النبيلة من مبدأ "الإنسان أولاً"، مشيرًا إلى أن هذا هو النهج الذي تسير عليه السعودية تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في دورة المجلس الـ51 المنعقدة حاليًا في جنيف بحضور الدول الأعضاء، مبينًا أن السعودية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بإنجازات حقوقية وتنموية كبيرة، شملت مجالات عديدة، أبرزها المرأة والتعليم والصحة والتغير المناخي؛ ما انعكس على المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدَّد الخيَّال على موقف السعودية الراسخ في دعم اليمن، ومساندة شعبه وحكومته الشرعية، وحرصها الدائم على دعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ورفضها التام استغلال المليشيات الحوثية حرص المجتمع الدولي والتحالف على السلام من خلال رفضها تنفيذ التزاماتها، واستمرار احتجاز الموظفين الأمميين، ورفضها آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة؛ بهدف إفشال الهدنة، علاوة على إغلاقها المعابر في "تعز"، وتأثير ذلك على الوضع الإنساني.
ودعا خلال جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات صارمة لإلزام الحوثي بالهدنة من أجل الوصول إلى حل شامل، يحقق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.
وكان وفد هيئة حقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس الهيئة قد شارك في مستهل أعمال الدورة الـ51 منذ انطلاقتها. وتناقش الدورة عددًا من التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والموضوعات المدرجة على جدول اجتماعاتها.