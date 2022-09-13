"الخيَّال": السعودية مستمرة في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقيم النبيلة

أكد عبدالعزيز بن عبدالله الخيَّال، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، اليوم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن حكومة السعودية مستمرة في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقيم النبيلة من مبدأ "الإنسان أولاً"، مشيرًا إلى أن هذا هو النهج الذي تسير عليه السعودية تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.