"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح نشطة وموجة حارة

وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ وأضم والخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على العرضيات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.