"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح نشطة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والشرقية والباحة وعسير ونجران وجازان).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ وأضم والخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على العرضيات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة. وتشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة وجريان السيول. وتشمل الحالة ثار وحبونا ونجران وشرورة وبدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.