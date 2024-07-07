"أرامكو" تسلط الضوء على الابتكار في جناحها ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

من جهة أخرى، قدمت أرامكو لزوار جناحها تجربة افتراضية بعنوان "رؤية أرامكو"، وهي رحلة افتراضية مدتها تصل إلى دقيقتين تأخذ الزوار في جولة بين منشآت الشركة في وسط حقل شيبه، ورأس تنورة، ومنيفة، ومان قروف، ومركز إثراء، كما استعرضت الفعالية المشاريع المستقبلية الكبرى مثل نيوم، مما منح الزوار نظرة شاملة على إنجازات أرامكو الطموحة ومشاريعها المستقبلية.