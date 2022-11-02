محليات

"فيديو".. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي قُبِض على مرتكبيها

بينها القبض على مواطن بحوزته 11895 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري