"فيديو".. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي قُبِض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن بحوزته 11895 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري، وذخيرة حية مخبأة داخل مركبته.
وفي جازان تم القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية قام باستغلال شقته المستأجرة لإيواء 3 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، بأنه تم القبض على مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية في مكة المكرمة ارتكبوا عدة حوادث جنائية، تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها؛ فيما ألقت شرطة جازان القبض على مواطن قام بنقل 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في مركبة يقودها.
وتابع الفيديو أنه تم القبض على مواطن بالباحة قام بنقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في مركبته الخاصة.