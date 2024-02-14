محليات

القصيم.. القبض على شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
القصيم.. القبض على شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر

قبضت دوريات الأمن بمنطقة القصيم على مواطنين في مدينة بريدة لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القصيم
بريدة
دوريات الأمن
مادة الإمفيتامين المخدر

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