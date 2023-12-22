"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على مكة والمدينة والقصيم وحائل

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.