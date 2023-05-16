"الشورى" يطالب بإيجاد الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار المبالغ فيها ومراجعة تسعير الناقل الجوي

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث أشارت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي إلى أن البرنامج يؤدي دورًا مهمًا؛ لكونه وسيطًا بين المستثمرين -وتحديدًا صغار المستثمرين- وبين مؤسسات التمويل من خلال توفير ضمانات فاعلة لتشجيعها على التمويل بما يسهم في رفع الناتج المحلي.