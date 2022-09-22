محافظ الأحساء: اليوم الوطني ذكرى الفخر والاعتزاز

وقال محافظ الأحساء: "إننا نقف اليوم بفخر وشموخ، لنحتفي باليوم الوطني الثاني والتسعين، رافعين شعار (هي لنا دار)، ونسير سوياً نحو تحقيق طموح رؤيتنا لنعانق عنان السماء سعياً لرفع راية بلادنا خفاقة، وفي يومنا الوطني نعيش فرحة عارمة ليوم الفخر والتوحيد، نسطر فيها ذكريات، الملك المؤسس، الذي استطاع بفضل الله، ثم بما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ، إلى الوحدة والتطور والازدهار، وجَمع عقول شعبه على هدف واعد نبيل، جعلهم يسابقون ظروف الزمان والمكان، ويسعون لإرساء قواعد وأسس راسخة لهذا البنيان الشامخ على هَدي كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم-، فتحقق للملك عبدالعزيز -رحمه الله- هدفه النبيل الذي أفنى في العمل من أجله سنين عمره ومن بعده أبناؤه الذين سعوا نحو هدف واحد، وهو رفع راية الدين والوطن، وما تنعم به المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- من تطورات كبيرة شملت جميع المجالات".