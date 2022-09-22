محافظ الأحساء: اليوم الوطني ذكرى الفخر والاعتزاز

رفع الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني.
وأكد في كلمته بتلك المناسبة أن المملكة العربية السعودية بلد يسوده الأمن والأمان بحمد الله، ويعلوه العز والفخر، وأراضيها مباركة ترفرف فيها راية التوحيد، وتجسدت بين صفحات تاريخها بطولاتٌ ونماء، ونقشت على أيامها قصص نستلهم منها الشجاعة والإقدام، واليوم نحتفي بوطننا الغالي في يوم توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه-.
وقال محافظ الأحساء: "إننا نقف اليوم بفخر وشموخ، لنحتفي باليوم الوطني الثاني والتسعين، رافعين شعار (هي لنا دار)، ونسير سوياً نحو تحقيق طموح رؤيتنا لنعانق عنان السماء سعياً لرفع راية بلادنا خفاقة، وفي يومنا الوطني نعيش فرحة عارمة ليوم الفخر والتوحيد، نسطر فيها ذكريات، الملك المؤسس، الذي استطاع بفضل الله، ثم بما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ، إلى الوحدة والتطور والازدهار، وجَمع عقول شعبه على هدف واعد نبيل، جعلهم يسابقون ظروف الزمان والمكان، ويسعون لإرساء قواعد وأسس راسخة لهذا البنيان الشامخ على هَدي كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم-، فتحقق للملك عبدالعزيز -رحمه الله- هدفه النبيل الذي أفنى في العمل من أجله سنين عمره ومن بعده أبناؤه الذين سعوا نحو هدف واحد، وهو رفع راية الدين والوطن، وما تنعم به المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- من تطورات كبيرة شملت جميع المجالات".
وأضاف: "نشاهد في اليوم الوطني النهضة التي عاشتها بلادنا على جميع الأصعدة، حتى أصبحت مملكتنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة، متميزة نظير ما تمتلكه من قيم دينية، وحضارة تاريخية، وأولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جُل اهتمامها وبذلت كل غالٍ ونفيس في العناية بهما خدمةً للمسلمين".
وأردف: "إننا في هذا اليوم، نعانق الماضي والحاضر ليرسما تاريخ وحضارة شعب، مملوءاً بالتطلعات والانتصارات، عاقدين العزم على الاستمرار في مسيرة التقدم والنماء وتحقيق الأهداف والتطلعات التي رسمتها قيادتنا الحكيمة مستقبل زاهر يعم أرجاء المملكة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة بحفظه ورعايته".