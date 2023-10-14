"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول ورياح وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً من شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.