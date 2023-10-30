دافيتا هيلث كير السعودية الراعي في ملتقى الصحة العالمي

وكانت «دافيتا» من المساهمين في العطاء الصحي المنظّم من قِبل صندوق الوقف الصحي، وذلك بواقع ألف جلسة غسيل كلوي تحت شعار عطاء المستشفيات الخاصة، كما استعرضت في جناحها البرامج والمبادرات المقدمة لتعزيز جودة حياة المرضى، كما شاركت أبرز قصص النجاح من مرضاها حول المملكة بحضور إحدى القصص شخصياً في الجناح.