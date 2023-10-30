دافيتا هيلث كير السعودية الراعي في ملتقى الصحة العالمي

تعود «دافيتا هيلث كير» السعودية الرائدة في خدمات رعاية الكلى، من جديد في ملتقى الصحة العالمية، وذلك برعاية وزير الصحة في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.
تشارك «دافيتا» بجانب أكثر من 250 جهة عارضة محلية ودولية لعرض أحدث ابتكارات وحلول الرعاية الصحية، التي من المتوقع أن تعيد تشكيل جوهر الرعاية الصحية للمرضى، كما اُختيرت «دافيتا» ضمن الشركاء الحصريين بجانب رواد في القطاع الصحي.
وذكر صبري فيصل صبري؛ العضو المنتدب لـ«دافيتا» السعودية، في حديثه عن المؤتمر "توفر فعاليات مثل ملتقى الصحة العالمي فرصة لعرض «دافيتا» كشركة رائدة عالمياً في مجال رعاية الكلى والنتائج السريرية الاستثنائية، وبرامج تجربة المريض ذات مستوى عالمي، والابتكار حول برامج رعاية الكلى.
وعبّر عن حماسهم بشكل خاص لمشاركة التقدُّم المبهر في مسار رعاية الكلى الذي تمّ تقديمه في العام الماضي: "كما نتطلع في هذا الحدث للتواصل مع الشركاء الحاليين والمستقبليين من جميع أنحاء العالم".
هذا وقد جرى على هامش الملتقى توقيع اتفاقيات عدة، من بينها اتفاقية «دافيتا» مع الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية "نوبكو".
كما وقّعت «دافيتا» أيضاً انطلاق برنامج رعاية الكلى مع "مجمع الرياض الصحي".
وكانت «دافيتا» من المساهمين في العطاء الصحي المنظّم من قِبل صندوق الوقف الصحي، وذلك بواقع ألف جلسة غسيل كلوي تحت شعار عطاء المستشفيات الخاصة، كما استعرضت في جناحها البرامج والمبادرات المقدمة لتعزيز جودة حياة المرضى، كما شاركت أبرز قصص النجاح من مرضاها حول المملكة بحضور إحدى القصص شخصياً في الجناح.
ومن ضمن الأحداث والفعاليات، أقام فريق «دافيتا»، "عرض المعدات وإدارة معلومات غسيل الكلى المتكاملة" لحضور مركز الأعمال ليستعرض جهاز (HHD) لخدمة الغسيل المنزلي المطلقة حديثاً.
الجدير بالذكر أن شركة دافيتا هيلث كير العالمية، المصنّفة ضمن قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة عالمية، هي إحدى شركات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، والتي تقدّم خدماتها الوقائية والعلاجية منذ عام 2014م لأكثر من 3000 مريض بالفشل الكلوي في مراحله النهائية من خلال عدة مراكز لغسيل الكلى في المناطق الحضرية والنائية في المملكة العربية السعودية.