"التجارة" تشهِّر بمواطن سعودي ومقيم سوري ارتكبا جريمة التستر في تجارة المواشي

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية 60 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.