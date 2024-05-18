"غرفة جازان": لسنا مسؤولين عن تكدس وتأخير استخراج التأشيرات

أكدت "غرفة جازان" أن مواعيد وإجراءات إصدار التأشيرات الدولية، هي من مسؤوليات شركة VFS Global التي استأجرت مكتبًا دائمًا لها بمقر الغرفة؛ مضيفة أنها استأجرت مسرح الغرفة كذلك لتنفيذ أعمال البصمة للمتقدمين للحصول على التأشيرات.