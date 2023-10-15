ولي العهد يؤكّد ضرورة العمل لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء في غزة

وأكّد سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سُبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.