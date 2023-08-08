حرس الحدود بنجران يُطيح بمخالف لتهريبه الحشيش في شرورة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه مادة الحشيش المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.