أكثر من 245 مليون مُصلٍّ ومُصلية في المسجد النبوي منذ بداية عام 1444هـ

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أنه منذ بداية العام 1444هـ، استقبل المسجد النبوي أكثر من (245) مليون مُصل ومصلية، في أجواء روحانية وخدمات شاملة ومتنوعة وجهود كبيرة من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات المشاركة والعمل بتنسيق وتناغم وبروح الفريق الواحد في خدمة القاصدين من السلام إلى التمام.