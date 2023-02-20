"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يناير

وحثّت الهيئة المكلّفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني ، أو تقديمها والسداد عن طريق تطبيق الهيئة للهواتف الذكية "ZATCA"؛ تجنُّبًا لغرامة التخلُّف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحدّ أدنى، و25% كحدّ أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعيّن على المكلف الإقرار بها.