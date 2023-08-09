أكثر من 12,000 مستفيد من جمعية "كهاتين" لشهر يوليو 2023

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" عن تقديمها الخدمات لأكثر من 12,000 مستفيد خلال شهر يوليو 2023م، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف. وذلك في إطار سعي الجمعية إلى توفير الرعاية الشاملة للأيتام المستفيدين ونقلهم من الاحتياج الى الاكتفاء.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة د. عواض البشري بأن مجموع الدعم المقدم بلغ 3,403,586 ريال موزعاً ما بين كفالات الأيتام وتوزيع المساعدات المادية والعينية، وإقامة البرامج والأنشطة للأيتام وأسرهم.
وقد أقامت الجمعية في ذات الشهر عدداً من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي، حيث ابتدأت الجمعية الخدمات الإغاثية بصرف دعم إضافي وقدره 498 ألف ريال للأسر الأشد احتياجاً بالجمعية، واستمرت الانشطة التنموية بإطلاق برنامج "صيف كهاتين" الذي يتضمن 3 مسارات تنموية وهي مساري "كاسب ومهارة" للأطفال والشباب بجميع فئاتهم العمرية ومسار "تمكين الأرامل" الذي يساعد في التخطيط المالي وإدارة الميزانية للأسرة وتعزيز جانب الأمومة والتعامل مع الأبناء من خلال ورش عمل تطبيقية.
من جانب آخر نظمت الجمعية بعض الرحلات الترفيهية تضمنت زيارة ترفيهية لمركز إشعار لاستضافة الأطفال وتلتها رحلة بحرية الى مرسى البحر الأحمر بجدة وتأتي هذه المشاركات هي لتعزيز "إدماج الأيتام في المجتمع" كأحد التوجهات الاستراتيجية للجمعية.