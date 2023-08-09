أكثر من 12,000 مستفيد من جمعية "كهاتين" لشهر يوليو 2023

وقد أقامت الجمعية في ذات الشهر عدداً من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي، حيث ابتدأت الجمعية الخدمات الإغاثية بصرف دعم إضافي وقدره 498 ألف ريال للأسر الأشد احتياجاً بالجمعية، واستمرت الانشطة التنموية بإطلاق برنامج "صيف كهاتين" الذي يتضمن 3 مسارات تنموية وهي مساري "كاسب ومهارة" للأطفال والشباب بجميع فئاتهم العمرية ومسار "تمكين الأرامل" الذي يساعد في التخطيط المالي وإدارة الميزانية للأسرة وتعزيز جانب الأمومة والتعامل مع الأبناء من خلال ورش عمل تطبيقية.