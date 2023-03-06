السعودية تستضيف "منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات الأول للميتافيرس" غدًا

تستضيف السعودية غدًا الثلاثاء أعمال منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات الأول للميتافيرس على مدى ثلاثة أيام، الهادف إلى تحفيز الحوار العالمي حول الميتافيرس، وتوفير منصة عالمية، تستكشف التحديات والفرص الواعدة فيه، والإسهام في تعزيز معاييره وتنظيمه، وإيجاد بيئة آمنة ومزدهرة لخدماته.. وتنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات).