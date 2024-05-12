"الداخلية" و"سدايا" تطلقان "الكاونتر المتنقل" لإنهاء إجراءات المستفيدين من "مبادرة طريق مكة" آليًا

وأطلقت وزارة الداخلية و"سدايا" في عام المبادرة السادس، جهاز الكاونتر المتنقل، الذي يتيح إنهاء إجراءات المستفيدين آليًا، بأخذ الخصائص الحيوية، والتقاط صورة الوجه، وقراءة بيانات جوازات المسافرين، وتسهيل إجراءات كبار السن وذوي الإعاقة، باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية.