يحمل في طياته كثيراً من العجائب والأسرار.. "الزعاق": "الأربعين" نقطة تحوُّل مناخية

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ عن أهمية الرقم 40 في الحركات المناخية، مشيراً إلى أنه يعد نقطة تحوُّل مناخية، وفي "الأربعين" تنقلب حركة الشمس من الشمال إلى الجنوب والعكس.
وأضاف "الزعاق"؛ أن لغة الأرقام هي أدق لغة؛ فالأرقام العددية لها معنى ومغزى وأهمية بالغة عند العرب، فهي الأساس الحسابي عندهم وأكثر الأرقام استخداماً وشيوعاً عند العرب "الأربعين"، وهذا الرقم يحمل في طياته كثيراً من العجائب والأسرار عقائدياً واجتماعياً وحسابياً.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، "الأربعين" هو العدد التكاملي لأطوار الحياة ونضجها، وهي نقطة تحوُّل مناخية؛ فالبرد الشديد لا يأتينا إلا بعد مربعانية الشتاء، والحر اللاهب لا يأتينا إلا بعد مربعانية القيظ، وفي الأربعين تنقلب الشمس في حركتها من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال.