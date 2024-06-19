يحمل في طياته كثيراً من العجائب والأسرار.. "الزعاق": "الأربعين" نقطة تحوُّل مناخية

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، "الأربعين" هو العدد التكاملي لأطوار الحياة ونضجها، وهي نقطة تحوُّل مناخية؛ فالبرد الشديد لا يأتينا إلا بعد مربعانية الشتاء، والحر اللاهب لا يأتينا إلا بعد مربعانية القيظ، وفي الأربعين تنقلب الشمس في حركتها من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال.