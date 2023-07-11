طلاب الشرقية يفوزون بـ 3 برونزيات في منافسات الأولمبياد الدولي للأحياء

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، أن هذا الإنجاز الذي حققه الطلاب نواف رائد المطير، ورائد فيصل طلبة، وعلي محمود الخليفة، من المرحلة الثانوية، جاء تأكيداً للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم من الحكومة وترجمة للاستثمار في الطلاب والطالبات ودعمهم وتحفيزهم على التميز والتفوق، لإيمانها أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقولهم.