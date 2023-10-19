"مصاقيل وكيس الرمل والكيرم".. تحديات ذكريات الماضي في احتفالية صون التراث

شاركت اللجنة السعودية للألعاب الشعبية في احتفالية مرور عشرين عامًا على اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي المقامة في حي السفارات، بهدف إبراز أهمية دور الألعاب والرياضات الشعبية في الموروث والتراث السعودي وإيضاح التنوع الثقافي الذي يحظى به المجتمع.
وتفصيلاً، زارت "سبق" جناح اللجنة الذي حظي بتفاعل واسع من الحضور بمختلف الأعمار والجنسيات، حيث احتضن عدة تحديات شملت ألعاب "المصاقيل وكيس الرمل، الكيرم وأم تسع"، وذلك امتدادًا للعديد من البطولات التي أقامتها "اللجنة" خلال عام 2033م، ومن أبرزها، بطولة "الضومنة" في مدينة جازان، بمشاركة 20 فريقًا من مختلف محافظات المنطقة.
وأُقيمت البطولة في نسختها الثانية بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة 32 فريقًا بهدف تعزيز الألعاب الشعبية بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إقامتها بطولة "الكيرم" الأولى من نوعها في منطقة جدة التاريخية بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة.
يُشار إلى أن اللجنة السعودية للألعاب الشعبية تأسست في عام 2021م، وهي الجهة الرسمية المعنية بتنظيم شؤون رياضات الألعاب الشعبية في المملكة وإدارتها ورعايتها على جميع مستوياتها، وذلك بهدف تشجيع قاعدة هذه الرياضات ونشرها وتوسعها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتحقيق الاستدامة في جميع أنحاء العالم لأهم الألعاب الشعبية التي كانت أهم ذكرياتنا لتكون واقعًا نعيشه ونستمتع به.