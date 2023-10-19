"مصاقيل وكيس الرمل والكيرم".. تحديات ذكريات الماضي في احتفالية صون التراث

وتفصيلاً، زارت "سبق" جناح اللجنة الذي حظي بتفاعل واسع من الحضور بمختلف الأعمار والجنسيات، حيث احتضن عدة تحديات شملت ألعاب "المصاقيل وكيس الرمل، الكيرم وأم تسع"، وذلك امتدادًا للعديد من البطولات التي أقامتها "اللجنة" خلال عام 2033م، ومن أبرزها، بطولة "الضومنة" في مدينة جازان، بمشاركة 20 فريقًا من مختلف محافظات المنطقة.