"التأمينات" تحصل على شهادتي المواصفات الدولية "ISO" في نظام إدارة الجودة السلامة

وتشير إلى قدرة المؤسسة على رفع جودة مخرجات العمليات والإجراءات التأمينية والتعامل مع طلبات العملاء بشكل فعال لخدمة عملائها من متقاعدين ومشتركين وأصحاب عمل، وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة مبنية على تطبيق المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة ومفاهيمها وتطبيقاتها في المؤسسة لما لها من دور كبير في تحسين وتميز خدماتها التأمينية.