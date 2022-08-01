قبول إلكتروني... جامعة جازان تستقبل أكثر من 23 ألف طلب

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن بوابة القبول شهدت تنافسًا كبيرًا باستقبالها 23.663 طلبًا إلكترونيًا، مضيفًا أن عدد المتقدمين الذكور بلغ 7.644 متقدمًا، في حين بلغ عدد الإناث 16.019 متقدمة.