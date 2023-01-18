وزير "الإسلامية": وفرنا أكثر من 4 مليارات و42 ألف وظيفة وأسهمنا في استرجاع 15 ألفًا أخرى

وأبان "آل الشيخ" خلال كلمته المنهج الذي تبنّته الوزارة في خططها سواء الدعوية أو الإدارية، وقال: إن أولوية خطط الوزارة الدعوية تتمثل في نشر عقيدة التوحيد ‏والتمسك بها وبيان أهميتها وعدم التنازل عنها ‏وذلك من خلال تنظيم الآلاف من المحاضرات والدورات والندوات في مختلف مناطق المملكة، كما قامت الوزارة من خلال خططها التي تحققت ولله الحمد بالمحافظة على المنابر من الانفلات غير المنضبط الذي لا يخدم الدعوة ولا يخدم الوطن، وأيضًا تم ضبط الدعوة بمعايير تنفع الناس وتحقق الأهداف المرجوة منها من غير تطرف أو غلوّ.