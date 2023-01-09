"التراث".. اعتماد سوق عكاظ وقصر المؤسس في السجل الوطني للتراث العمراني

كشفت هيئة التراث عن تسجيل 41 موقعاً تراثيًا عمرانيًا بمحافظة الطائف في السجل الوطني للتراث العمراني تتضمّن قصر المؤسس الملك عبدالعزيز في المويه، ومسجد سليمان -عليه السلام- ومسجد عبدالله بن عباس، وسوق عكاظ.
وأوضحت الهيئة أن المواقع توزّعت في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وهي عبارة عن قصور وبيوت تراثية، إلى جانب القُرى والقلاع والمتاحف والأبراج والمساجد والأسواق والمدارس.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش: إن الهيئة ماضية نحو اكتشاف وتوثيق المواقع التاريخية في جميع مناطق المملكة، وتسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، وأرشفتها ورقمنتها، واحتوائها بعد ذلك في سجلٍ رقمي متطور يخدم التراث الوطني للمملكة.
ودعا "الحربش" المواطنين والمهتمين بالتراث والتاريخ إلى الإبلاغ عن المواقع عبر خدمة "التراث العمراني" من خلال منصة خدمة العملاء التابعة لوزارة الثقافة، أو حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.