"التراث".. اعتماد سوق عكاظ وقصر المؤسس في السجل الوطني للتراث العمراني

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش: إن الهيئة ماضية نحو اكتشاف وتوثيق المواقع التاريخية في جميع مناطق المملكة، وتسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، وأرشفتها ورقمنتها، واحتوائها بعد ذلك في سجلٍ رقمي متطور يخدم التراث الوطني للمملكة.