أمير تبوك: نجاح قمم جدة تأكيد للدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة ونجاح للدبلوماسية السعودية

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أن نجاح القمتين اللتين عُقدتا في محافظة جدة: القمة السعودية-الأمريكية، وقمة جدة للأمن والتنمية، يأتي تأكيدًا للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية، ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإدارة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأوضح الأمير فهد بن سلطان أن الجميع يفخر ويعتز بما بذله سمو ولي العهد -حفظه الله- من جهود كبيرة؛ ساهمت في تحقيق النجاح -ولله الحمد-، وكذلك ما قام به سموه من لقاءات واتصالات مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة بالقمة. مشيدًا بالجهود التي بذلتها السعودية في الإعداد والتحضير لانعقاد هاتين القمتين والنتائج التي تحققت.
وفي ختام تصريحه سأل الأمير فهد بن سلطان اللهَ العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.