أمير تبوك: نجاح قمم جدة تأكيد للدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة ونجاح للدبلوماسية السعودية

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أن نجاح القمتين اللتين عُقدتا في محافظة جدة: القمة السعودية-الأمريكية، وقمة جدة للأمن والتنمية، يأتي تأكيدًا للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية، ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإدارة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.