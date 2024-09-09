تحديات متجددة للموارد البشرية في إدارة المواهب.. و"العمل الهجين" حل مثالي

وتقدم وجهات النظر المتنوعة أفكارًا أفضل، وفرق عمل أقوى، وتدعم تجربة المنظمة، ففي تقرير صدر مؤخرًا عن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ٢٠٢٣م، أشار إلى أن فرق العمل المتنوعة تتفوق بشكل كبير على الفرق المتجانسة، ويكمن التحدي في العام الجديد في جعل التنوع أساسياً في المنظمة من خلال برنامج إدارة رأس المال البشري (HCA) الذي سيساعد على فهم حالة التنوع والمساواة، والشمولية للمنظمة التي تجذب الموظفين وتحتفظ بهم